Ocak ayının en popüler isimleri açıklandı

Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyasının Ocak ayı raporunu açıkladı.

Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler duyuruldu. Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmanın detaylarını şöyle duyurdu; "Magazin ve sanat dünyası 2020'nin ilk ayına hızlı bir giriş yaptı. Yapılan medya araştırmasına göre 2018'in en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı'nın yılın ilk ayında da gündemden düşmediği görüldü. Listede medya patronunu sırasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Haluk Levent takip etti. Ayın en çok konuşulan ünlü ismi medya patronu Acun Ilıcalı oldu. Magazin hayatı ve spor camiasına verdiği desteklerle adından bolca söz ettiren Ilıcalı, geçtiğimiz ay Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı. Düzenlediği kampanya ile biraz da olsa depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Ilıcalı tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurarak medyada 7 bin 526 haberde kendinden söz ettirdi."

CEM YILMAZ EN ÇOK KONUŞALAN İSİMLERDEN OLDU

Cem Yılmaz'ın, Ocak ayının en çok konuşulan ünlü isimlerinden olduğunu belirten Medya Takip Merkezi (MTM), araştırma raporunda şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz ay yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, seri filmin ikincisi olan Karakomik Filmler 2 filminin galası düzenlenen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlık sözleri ile de ilgi çekmişti. Haklarında çıkan aşk dedikodularını her defasında yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz geçtiğimiz ay ilk kez birlikte görüntülendi. Defne Samyeli ile olan şok ayrılığının sebebi olarak da gösterilen Sarıkaya ile ilgili düşünceleri cevapsız bırakan ünlü komedyen, yeni bir aşka yelken mi açıyor sorularını akıllara getirdi. Medyada 4 bin 691 haberde yer alan Cem Yılmaz, Ocak ayının en çok konuşulan ünlü isimlerinden oldu"

HALUK LEVENT DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım kampanyaları devam ederken ünlü sanatçı Haluk Levent de yardım kampanyasına katılan isimlerden olduğunu araştırma raporunda duyuran MTM raporunda şu ifadelere yer verdi: "Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte harekete geçen ünlü şarkıcı, kış şartlarına uygun izoleli iklim çadırından 160 adet büyük çadır satın alarak AFAD'a teslim edeceklerini ve 500 kişinin faydalanacağını açıkladı. Ayrıca yine AHBAP Derneği ile başlattıkları yardım kampanyasında 3 gün içinde 2 milyon liraya yakın para toplayarak depremzedelerden desteğini esirgemeyen Levent, Ocak ayında 8 bin 867 haberde yer alarak medyanın en çok konuştuğu ünlü isimlerden oldu"