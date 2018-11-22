Ocak'ta Bahar" Seyirciyle Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Ocak'ta Bahar" tiyatroseverlerle buluştu.
Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunun prömiyeri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.
Oyunun müziklerini Ognen Anastasovski, dramaturgisini Hatice Yurtduru, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Osman Aktan, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler, koreografisini ise Olga Pango hazırladı.
Oyunda Alp Tuğhan Taş, Aslı Nimet Altaylar, Aslı Şahin, Ayşe Günyüz, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Caner Çandarlı, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Ozan Aksu, Damla Cangül Yiğit, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Gül Yıldırım,Gürol Güngör, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Mana Alkoy, Onur Şirin, Serap Doğan ve Tankut Yıldız rol alıyor.
Hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'da geçen oyun, 22- 24 Kasım ile 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyredilebilecek.
Harbiye,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Şehir Tiyatroları
22 Kasım 2018 Perşembe 14:33