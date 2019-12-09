Haberler » Güncel » 'Ocak'ta çipli kimlik dağıtımı bitiyor' haberlerine yalanlama - Haber

"Ocak'ta çipli kimlik dağıtımı bitiyor" haberlerine yalanlama

Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

09.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:24
E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

'nin dört bir yanında olduğu gibi 'de ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki asılsız haberler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, 2017 yılında başlayan çipli kimlik kartı dağıtımının 50 milyon kişiye ulaştığını belirti. Şu anda değişimi bekleyen 32 milyondan fazla vatandaşın da bulunduğunu kaydeden Kart, "Bu yönden bakıldığında 'Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı bitecek' şeklinde haberler kesinlikle yalandır. Ayrıca, vergi geleceği, ekleneceği kesinlikle asılsızdır. Halkımızdan şunu bilmesini istiyoruz. Çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Bunun yanında yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlikler geçerlidir. Kimlik çıkarmak isteyen vatandaşımız Alo 199 veya randevu@nvi.gov.tr adresinden randevu alıp, banka yada PTT şubelerine 22,5 lira yatırdıktan sonra 1 adet biyometrik fotoğraf ile kurumumuza gelmeleri yeterlidir" diye konuştu. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi - Haber
14:06 Yeni doğan bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası - Haber
14:06 Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:06 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
14:01 Amaç toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:14:16