Haberler » Ekonomi » Ocak'ta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde - Ekonomi

Ocak'ta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

07.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:15Ocak'ta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 4.66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.67 kazandırırken; dolar yüzde 0.58, euro yüzde 0.68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.10 yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5.17 ve DİBS yüzde 2.16 kazandırırken; dolar yüzde 0.10, euro yüzde 0.20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.62 yatırımcısına kaybettirdi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:44:16