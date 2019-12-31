Haberler » Güncel » Ocak TV'den yeni konsept - Haber

Ocak TV'den yeni konsept

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan video kanalında yeni bir içerik yayımladı.

31.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:39 Ocak TV'den yeni konsept
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan kanalında yeni bir içerik yayımladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan ve ülkü ocaklarının faaliyetlerinin paylaşıldığı video kanalında yeni bir içeriğe başladı. İçerikte, kanaldaki izleyicilerin talebiyle bir kişi seçilerek sosyal medya üzerinden o kişiye sorular yönetiliyor. Ocak Tv'nin yeni içeriği 'Soru-Cevap'ın ilk konuğu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. İzleyiciler, Ateş ve ülkü ocakları hakkında merak ettikleri soruların cevabını buldu. - ANKARA

TV, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:54   İstanbul'da yılbaşı heyecanı - Haber
21:52   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber
21:52   Bağdat Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları öncesinde denetim - Haber
21:52   Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı - Haber
21:51   Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
20:35   Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
31.12.2019 21:56:17