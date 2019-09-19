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Ocaklar'daki saldırıda ölenlerin sayısı 3 oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki gazinoda, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen silahlı saldırı olayında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

19.09.2019 14:26Ocaklar'daki saldırıda ölenlerin sayısı 3 oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki gazinoda, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen silahlı saldırı olayında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede yaşam savaşı veren Kenan Balkan da hayatını kaybetti.

Saldırıdan yaralı olarak Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kenan Balkan (54) da yaşama tutunamadı. Aynı olayda daha önce 10 yaşındaki Selin Cebeci ve Mehmet Solaklar da yaşamlarını yitirmişti.

Olayın yaşandığı Ocaklar'ın Sahil Caddesi'ndeki gazino mühürlenerek süresiz kapatıldı. - BALIKESİR

Kurban Bayramı, Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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