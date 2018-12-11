Ocaklı Köyünün Yolları Onarılıyor

11 Aralık 2018 Salı 16:32



11 Aralık 2018 Salı 16:32

Gelibolu'nun Ocaklı köyünde yollar, köy muhtarı Hasan Şen tarafından onarılıyor.Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak ve doğal nedenler gibi sebeplerden dolayı köy yollarında bozulmalar meydana geldiğini söyledi.Bozulan yolların Karayolları Gelibolu 13. Şube Şefliği'nden aldıkları asfalt ile köy halkının da yardımıyla yama yapılarak onarıldığını belirten Şen, "Yağmurlar nedeniyle yolumuzda rahatsız edici çukurlar oluştu. Bunu el birliğiyle kendimiz yapabiliriz diye düşündüm ve Gelibolu 13. Şube Şefliği'nden aldığımız asfalt ile yollarımızı onardık. Her şeyi devletten beklemeden bizler de yapabiliriz. Birlikte çalışmak çok güzel. Karayolları Müdürümüze de teşekkür ediyorum." dedi.