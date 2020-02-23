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Ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ocak ayında 568 firma için izin belgesi düzenlendi.

23.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:08Ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında ocak ayında 568 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin, 6 yurt içi satış ve teslim, 102 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 9 olarak gerçekleşti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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