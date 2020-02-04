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Ocakta 88 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Ocak ayında yapılan toplam 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

04.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:50Ocakta 88 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Ocak ayında yapılan toplam 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.
(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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