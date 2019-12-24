Haberler » 3. Sayfa » Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı - Haberler

Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir şahıs, ateş yaktığı ocakta kaçak alkol damıtımı yaparken suçüstü yakalandı.

24.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56 Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir şahıs, ateş yaktığı ocakta kaçak alkol damıtımı yaparken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı bir köyde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine istihbari çalışma sonrası Amasya Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar neticesinde 3 adrese yönelik eş zamanlı arama faaliyeti icra edildi. Yapılan adli arama neticesinde şüpheli şahıs sahte alkollü içki/rakı damıtımını yaptığı esnada suçüstü yakalandı. 550 litre kaçak alkol ile 1 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneğinin ele geçirildiği operasyonda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu operasyonla birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi 2 hafta içinde ele geçirdiği kaçak alkol miktarı toplam 5 bin 510 litre oldu. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:15   Elektron mikroskobuyla dünyanın en küçük evini inşa etti - Haberler
13:14   Taliban güvenlik noktasına saldırdı: 15 ölü - Haberler
13:13   Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Haberler
13:12   Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü... - Haberler
13:09   Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
12:46   Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu - Haberler
12:44   Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi - Haberler
12:10   İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı - Haberler
12:05   AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var - Haberler
24.12.2019 13:25:20