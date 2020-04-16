Ocakta unutulan yemekten çıkan yangında, 2 kadın dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir evde, ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfiaye ekipleri tarafından söndürülürken, Suriye uyruklu 2 kadının dumandan etkilendiği belirtildi.

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının, ocaktaki yemeğin yanması sonucu çıktığını belirlerken, kısa sürede müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Suriye vatandaşı Betül Alali ve Fatıma Alali ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.