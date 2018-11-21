Öcal: "Gol Atan Bir Ekip Yaratmak İstiyorum" - Karabük

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
'un teknik direktörü Taner Öcal, "Sahada savaşan, mücadele eden, az top kaybede, pozisyon alan, gol atan bir ekip yaratmak istiyorum." dedi.
Öcal, Hasan Doğan
Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Yüksel
'in onur mücadelesinde yanında olmak istediğini söyledi.
Kendisinin eğitimci olduğunu, işin parasında olmadığını ifade eden Öcal, "Türk futboluna yetenekli çocukları ne kadar kazandırabilirsek bu dönemde bizim için başarı sayılır. Başarının içerisinde takımı daha yukarılara taşımak var. 21 gencecik, pırıl pırıl çocuklarım var, hepsi bizden hizmet bekliyor. Onları kademe kademe nereye taşırsam bizim için başarı olur." diye konuştu.
Birçok oyuncusunun şuanda Süper Lig'de oynadığını, Karabük'ün de çocuklarına ne kadar faydalı olursa bunun maddiyattan da önemli olduğunu aktaran Öcal, şunları kaydetti:
"Karabük gibi futbol şehrinin bu duruma düşmesi bizleri çok üzüyor. Buradan nasıl ve ne şekilde çıkabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Bizim yaptığımız iş sonuca endeksli iştir. Ben öyle bakmıyorum, yetiştirdiğim sporculara bakıyorum. Herkes 'Burada başarısız olursan kariyerinin sonu olur.' dedi. Ben böyle bir şeyi de düşünmek istemiyorum. Ben ekibimle üzerine çok şey koyacağımı biliyorum. İki gündür çocuklarla çalışıyorum. Bana verdikleri enerji müthiş. Sahada savaşan, mücadele eden, az top kaybede, pozisyon alan, gol atan bir ekip yaratmak istiyorum."
"Futbolun diğer yanlarını görmemiş çocuklar"
Oyun anlamında üstüne koyan bir takım yapacaklarını anlatan Öcal, "Bizim kariyerimiz önemli değil, buradan 3-4 tane çocuğu Türk futboluna yıldız olarak kazandırabilirsek bizim için başarı odur. Balıkesirspor
Baltok'un analizini üç gündür yapıyoruz. Çocuklar çok büyük bir baskı altındalar. 16-19 yaşındaki çocuklar Karabük'ün yükünü çekiyorlar. Bu kolay bir şey değil, sahaya çıktıklarında ayakları titriyor. Bu da çok normal. Öz güvenli bir takım olacak, dan dun vurmayan, futbolu bilerek, severek, isteyerek oynayan bir takım olacak. Futbolun diğer yanlarını görmemiş çocuklar. Türk sporuna, Türk milletine, vatana hem futbol anlamında, hem ahlak anlamında iyi sporcu yetiştirmek için buradayız. Allah yardım ederse bu 'futbol bataklığı' diyeyim buradan çıkmak için hevesliyiz ve bunu da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavili ekip 23 Kasım Cuma günü sahasında karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetiminde yapılan idmanda taktik, şut ve pas çalışması yapıldı.
Sakatlığı bulunan Berkay
Yılmaz düz koşu yaparken, sakatlıktan çıkan Emre Eser ve Yusuf Akbulut
, takımla çalışmaya başladı.
Kardemir Karabükspor,Futbol,Karabük
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:11