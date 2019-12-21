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Ocean viking akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldı

Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldıVIDEO YOKLibya, (DHA) ? Fransız sivil toplum ve yardım kuruluşu SOS Akdeniz, Libya kıyılarına yakın bir yerde kaçak göçmenlerin kullandığı şişme bot içinde önce 112 kişiyi, saatler sonra Malta yakınlarında ise 50 kişiyi kurtardı.

21.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:19
Ocean Viking 'de 162 mülteci kurtarıldı
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Libya, (DHA) ? Fransız sivil toplum ve yardım kuruluşu SOS Akdeniz, Libya kıyılarına yakın bir yerde kaçak göçmenlerin kullandığı şişme bot içinde önce 112 kişiyi, saatler sonra Malta yakınlarında ise 50 kişiyi kurtardı.
SOS Akdeniz yardım ve sivil toplum kuruluşuna ait Ocean Viking adlı gemi ve mürettebatı dün sabah erken saatlerde lastik bir bot üzerinde 112 kişiyi kurtardılar. Botun içinde bulunan kaçak göçmenlerin arasında 3'ü hamile 24 kadın ve 38 çocuk bulunuyordu. Görevine devam eden Ocean Viking, saatler sonra Malta yakınlarında bu sefer tahtadan yapılan bir bot üzerinde 10'u çocuk olmak üzere 50 kaçak göçmeni kurtardı. Bir günde 162 kaçak göçmenin hayatını kurtaran SOS Akdeniz, göçmenlerin kurtarılma görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Ocean viking akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldı

Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA


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