Oda Başkanı İnce'den korsan servisçiliğe tepki

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, kentte son dönemlerde korsan servisçiliğin arttığını ifade ederek, "Malatya'da artık korsan servisçiliğe son verilmelidir" dedi.

Pandemi sürecinden etkilenen kesimlerin başında gelen servisçi esnafının sorunlarını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, don dönemlerde artan korsan servisçiliğe dikkat çekti. Malatya'da korsan servisçilikle mücadelenin yetersiz kaldığını ifade eden İnce, "Şuanda onlarca korsan servisçi, fabrikalarda, kayısı işçilerinin taşımacılığında çalışıyor. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli mücadeleyi verememektedir. Bizim binlerde servisçi esnafımız evine ekmek götürecek bir iş bulamazken korsan araçlara müsaade verilmesi büyük bir sorumsuzluktur. Tüm kamu kurumlarını göreve çağırıyorum, artık Malatya'da korsan servisçilere son verilmelidir" şeklinde konuştu.

Malatya'daki yetkililerin sorunlarına çözüm bulmaması halinde İçişleri Bakanlığı nezdinden girişimlerde bulunacaklarını da ifade eden İnce, "Gerektiğinde noter tespiti ile korsan araçları tespit ediği yasal haklarımıza başvuracağız. Servisçi esnafımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Korsan araçlar her geçen gün artmakta, belediye, emniyet, jandarma ve tüm kamu kurumlarının korsan araçlara müsaade etmemesi gerekiyor. Emniyet Müdürlüğümüz odamız ile birlikte bir denetim yapması gerekmektedir" dedi.

Bu noktada herkesi göreve çağıran İnce, "Esnafımın hakkını kimsenin yemesine müsaade etmeyeceğiz. Emek hırsızlarına karşı çıkacağız ve bunlara her kesinde müsaade etmemesi gerekli" diye konuştu. - MALATYA