Haberler » Dünya » Oda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktı - Haber

Oda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktı

Rusya'da, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Buranovskiye Babuşki müzik grubunun bir etkinlikte şarkı söylediği sırada sahnede dans etmeye başladı.

25.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:44Oda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktı

'da, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Buranovskiye Babuşki müzik grubunun bir etkinlikte şarkı söylediği sırada sahnede dans etmeye başladı. Dikkat çekici bir performans sergileyen başkan bir süre sonra görevli bir kadın tarafından sahneden indirildi.

Rusya'nın Orenburg şehrinde düzenlenen Orenburg Avrasya'nın Kalbi (Orenburg- Heart of Eurasia) etkinliğinin son gününde, müzik grubu Buranovskiye Babuşki'nin sahnedeki performansı sırasında, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Evgeny Larin sahnenin sol tarafında dans etmeye başladı. Sahnede dans ederken son derece eğlendiği görülen Yönetim Kurulu Başkanı Larin, bir süre sonra görevli bir kadın tarafından sahneden alındı.

Yerel medya, sahnedeki performanslarından sonra müzik grubunun, Larin'e sahnedeki dansından dolayı teşekkür ettiğini ve hediye verdiğini yazdı.

Buranovskiye Babuşki müzik grubu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Party For Everybody' isimli parçayla Rusya'yı temsil etmiş ve ikinci olmuştu.



Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:44 Irak'ta devam eden protestolarda 5 ölü
12:44 Oda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktı
12:39 Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:14 Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
20:32 Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı
18:05 Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 29 ölü
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 12:48:21