Oda başkanları, fındık fiyatı için bakanlığı ziyaret etti

Ziraat odaları başkanları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret ederek, TMO'nun fındık hasadı başlamadan önce fındıkta girdi maliyetlerini de dikkate alarak fındık fiyatının açıklamasını ve piyasaya girmesini talep ettiler.



Giresun, Trabzon ve Ordu Ziraat Odaları heyetinin ziyaretinde, fındığın ülke ekonomisi için önemi, fındık ihracatı, fındık hastalık ve zararlıları, fındık rekoltesi, maliyet, destek politikaları, fındık fiyatındaki dalgalanmalar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alımının fındık üreticisi açısından önemi gibi konular hakkında bilgi verdiler. Görüşmede, fındıkta çok satıcı ve az alıcıdan oluşan piyasa nedeniyle serbest piyasanın işleme şansı olmadığını bildiren oda başkanları, tekelleşmenin fındığın en önemli sorunlarından haline geldiğini belirttiler. Özellikle 2019 yılı fındık mahsulü için TMO'nun kesinlikle piyasaya girmesi, ilaç, gübre, işçilik gibi girdi maliyetler, geçen yılki alım fiyatlarını göz önüne alarak fiyat açıklaması gerektiğini bildiren oda başkanları, TMO'nun hasattan önce, en geç temmuz ayı sonuna kadar fındık fiyatını ve fındık alacağını açıklamasını isteyerek, TMO'nun fiyat açıklamasıyla hem üreticinin hem de alıcının önünü görebileceğini, hesabını yapabileceğini belirttiler.



Ziyarete, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Hayvancılık Genel Müdürü Zekerriya Erdurmuş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, Trabzon Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Hasan Kozoğlu, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Arslan Soydan, Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ve ilçelerin ziraat odası başkanları katıldı.



Toplantı sonunda hazırlanan Rapor Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya sunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA