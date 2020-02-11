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Oda müziği konserleri devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta Sepiolite Ensemble grubu sahne aldı.

11.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:53Oda müziği konserleri devam ediyor

İsimlerini şehrimizin önemli değerlerinden biri olan lületaşının bilim dünyasındaki adından alan grup, performansları ile sanatseverlere kendilerini hayran bıraktı.

Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirilen ve biletleri günler öncesinde tükenen konserde keman sanatçıları Erkin Onay ve Doğukan , viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ve Bilgütay Kaan Öztürk, viyolonsel sanatçısı Melih Kara ve piyano sanatçısı Lilian Maria Tonella Tüzün sahne aldı. İsimlerini şehrimizin önemli değerlerinden biri olan lületaşının bilim dünyasındaki adından alan çıkışlı Sepiolite Ensemble grubu sergiledikleri performansları ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Oda Müziği Konserleri'nin gelecek programında 17 Şubat 2020 Pazartesi günü 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi'nde Philipp Erasmus ve Clemens Sainitzer doğaçlama konser parçalarını seslendirecek.


Eskişehir, Keskin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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