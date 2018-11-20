Oda Müziğinde Balkan Ezgileri Sanatseverle Buluştu!

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konserde akordeon sanatçısı Adil Koray Barut, trompet sanatçısı Atakan Altuğ, keman sanatçısı Semih Sarıhan, Bas gitarist Umut Ertung, baterist M. Yiğit Dalgın ve vokalist Furkan Aktakka, Balkanlar diyarından Goran Bregovic, Saban Bajramovic, Nele Karajlic, Adrian Simionescu ve yörenin anonim eserlerini başarıyla seslendirdi. Seslendirilen her eser öncesinde eserler ve bestekârları hakkında bilgi verilen gecede sergiledikleri performansları ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni toplayan sanatçılar, konser sonunda dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oda Müziği Konserleri'nin gelecek programında 26 Kasım 2018 Pazartesi günü 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi'nde solistler Suat Canan Dalgaç, Onur Akalın, Kaan Buğra Metin, Bilgütay Kaan Öztürk, Melih Kara, İrem Çelikten Hepgüler sahne alacak.