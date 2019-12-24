Oda Müziğinde Flüt Ve Gitarın Eşsiz Uyumu

Flüt sanatçısı Emin Germen ve gitar sanatçısı Adil Koray Barut'un sahne aldığı konserde klasikten Latin'e önemli eserler başarıyla seslendirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde flüt sanatçısı Emin Germen ve gitar sanatçısı Adil Koray BarutMauro Giuliani, Joorge Cardoso, Roberto di Marino gibi önemli bestekarların eserlerini seslendirdi. Muhteşem bir uyum içinde sergiledikleri performanslarıyla Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan ikili konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 'Yeni Yıl Özel Konseri' gerçekleştirilecek.Dilek Türkan, Teyfik Rodos, Ricardo Moyano ve Gustavo Battistessa'nın konuk solist olarak katılacağı konserin biletleri günler öncesinden tükendi.