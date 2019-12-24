Haberler » Güncel » Oda Müziğinde Flüt Ve Gitarın Eşsiz Uyumu - Haber

Oda Müziğinde Flüt Ve Gitarın Eşsiz Uyumu

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde 2019'un son performansı ayakta alkışlandı.

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:53 Oda Müziğinde Flüt Ve Gitarın Eşsiz Uyumu

Flüt sanatçısı Emin Germen ve gitar sanatçısı Adil Koray Barut'un sahne aldığı konserde klasikten Latin'e önemli eserler başarıyla seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde flüt sanatçısı Emin Germen ve gitar sanatçısı Adil Koray BarutMauro Giuliani, Joorge Cardoso, Roberto di Marino gibi önemli bestekarların eserlerini seslendirdi. Muhteşem bir uyum içinde sergiledikleri performanslarıyla Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan ikili konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 'Yeni Yıl Özel Konseri' gerçekleştirilecek.Dilek Türkan, Teyfik Rodos, Ricardo Moyano ve Gustavo Battistessa'nın konuk solist olarak katılacağı konserin biletleri günler öncesinden tükendi.


Ergin Orbey, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Haber
16:26   Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü - Haber
16:25   KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ 2 (Aktüel görüntüler) - Haber
16:25   Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı - Haber
16:23   Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haber
16:22   Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
15:12   Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
24.12.2019 16:36:54