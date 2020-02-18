Oda müziğinde gitar ve viyolonsel gecesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan ve her hafta kapalı gişe birbirinden özel sanatseverleri ağırlayan oda müziği konserlerinin bu haftaki konukları Avusturya Kültür Ofisi'nin katkıları ile Philipp Erasmus ve Clemens Sainitzer oldu.

2006 yılından beri birlikte çalışan genç müzisyenler özgün sesler ve müzikler ile besteledikleri albümlerinden şarkılarını Eskişehirliler için seslendirdi. Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden grup üyeleri "2006'dan beri kendi müzik dilimizin arayışı içerisindeyiz. Doğaçlama olarak gerçekleştirdiğimiz konserlerimizde serbest öğeler ile notaya dökülmüş pasajlar arasında ritimler oluşturarak sahne alıyoruz. Sanata büyük değer verdiğini bildiğimiz Eskişehir'de olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İlginiz dolayısıyla teşekkür ediyoruz" dedi. Muhteşem bir uyum içinde sergiledikleri performanslarıyla Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan grup üyeleri konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Oda Müziği konserlerinin gelecek programında 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de Ergin Orbey Sahnesi'nde Özcan Ulucan, Doğu Kaptaner, Ulrich Mertin, Gözde Yaşar ve İnci Yakar Birol'un sahne alacağı 'Ebedi Dostluk' konseri gerçekleştirilecek.