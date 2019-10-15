Haberler » Güncel » Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu

Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta keman sanatçısı Ols Cinxo ve piyanist Olga Hasanova sahne aldı.

15.10.2019 14:18Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde konuk solistler, Mozart, Beethoven, Schumann gibi dünyaca ünlü bestekarların eserlerini başarıyla seslendirdi. Sanatçılar sergiledikleri uyumlu performansları ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni toplarken, konser sonunda keman sanatçısı Ols Cinxo ve piyanist Olga Hasanova ayakta alkışlandılar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen oda müziği konserlerinin gelecek programında 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Ergin Orbey Sahnesi'nde Ensemble Veritas grubu sahne alacak.


Ergin Orbey, Beethoven, Mozart, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Bağlar ilçesinde meydana gelen yangın
16:16 Çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı
16:20 Çerkezköy'de Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması
16:20 "Amerika bir karar verecek. NATO'da müttefiki Türkiye mi? PKK mı?"
16:20 Bursa iş dünyası Mehmetçiğin yanında
16:15 Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Türkeş'e büyük vefa
16:15 Minin Duru'ya 'Kemerin Ses Getirsin' videosu ödül kazandırdı
15.10.2019 16:24:04