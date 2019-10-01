Haberler » Güncel » Haber

Oda müziğinde sezon açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde keman, viyolonsel ve viyolanın eşsiz uyumunda muhteşem bir konser sahnelendi.

01.10.2019 16:31Oda müziğinde sezon açıldı

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan ve her hafta tüm biletleri tükenen oda müziği konserlerinin yeni sezon ilk gecesinde keman sanatçıları Olgu Kızılay ile Can Özhan, viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ile Bilgütay Kaan Öztürk ve viyolensel sanatçıları Melih Kara ile Erdem Akça sahne aldı.

Yeni sezonun ilk gecesinde keman sanatçıları Olgu Kızılay ile Can Özhan, viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ile Bilgütay Kaan Öztürk ve viyolensel sanatçıları Melih Kara ile Erdem Akça Mozart ve Brahms'ın eserlerini başarıyla seslendirdi. Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan grup konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Oda Müziği konserlerinin gelecek hafta programında 7 Ekim günü saat 20.00'de BSM Ergin Orbey Sahnesi'nde Trio 424 sahne alacak.


Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
00:10 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
00:06 Galatasaray - PSG (EK FOTOĞRAFLAR)
00:05 2 terörist etkisiz hale getirildi
00:03 Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 2 Ekim 2019
00:00 Liderlerden otobüste selfie
00:00 Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar