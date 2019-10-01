Oda müziğinde sezon açıldı

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan ve her hafta tüm biletleri tükenen oda müziği konserlerinin yeni sezon ilk gecesinde keman sanatçıları Olgu Kızılay ile Can Özhan, viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ile Bilgütay Kaan Öztürk ve viyolensel sanatçıları Melih Kara ile Erdem Akça sahne aldı.

Yeni sezonun ilk gecesinde keman sanatçıları Olgu Kızılay ile Can Özhan, viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ile Bilgütay Kaan Öztürk ve viyolensel sanatçıları Melih Kara ile Erdem Akça Mozart ve Brahms'ın eserlerini başarıyla seslendirdi. Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan grup konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Oda Müziği konserlerinin gelecek hafta programında 7 Ekim günü saat 20.00'de BSM Ergin Orbey Sahnesi'nde Trio 424 sahne alacak.