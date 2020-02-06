Haberler » Güncel » Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor - Haber

Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmelerine başvurular 20 Şubat Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

06.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası'na, 11-50 yaş arası keman, trompet, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, trombon, vurmalı çalgılar alanlarındaki seçmeler 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 20 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruların alınacağı için 0262 322 18 74 numaralı telefondan detaylı bilgi edinilebilecek. Başvurular www.kocaeli.bel.tr web sitesinden yapılabilecek.

BATI SANAT MÜZİĞİ ESERLERİ

Batı Sanat Müziği eğitiminin tamamlayıcısı olarak 2017 yılında kurulan Oda Orkestrası, Kocaeli'nin kardeş şehri Almanya'nın Kasel şehrinden gelen dünyanın birçok şehrinde çocuklarla çalışmalar yapan Kompozitör Ulli Goethe ile aynı yıl konser gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası Engin Şen'in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engin Şen, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:53:40