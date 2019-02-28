Oda Üyelerine Uzun Vadede Düşük Faizli Kredi İmkanı

ÜYELERİNİN daha düşük faizle uzun vadede finansmana ulaşması için harekete geçen İzmir
Ticaret Odası (İZTO), Ege
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) Vakıfbank
ile özel bir protokol imzaladı. Protokol ile aylık yüzde 1.45 faiz oranında azami 60 ay kredi imkanı sağlandığı bildirildi.
İZTO, EBSO, İTB ve EİB, üyelerine düşük faizli uzun vadeli kredi olanakları sağlamak için Vakıfbank ile protokol imzaladı. İmza törenine İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar
, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi
ve banka temsilcileri Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ile Vakıfbank Ege 2'nci Bölge Müdürü Hayati Yaman katıldı. Protokol gereği aylık yüzde 1.45 faiz oranında azami 60 ay kredi imkanı sağlandığı bildirildi. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, üyelerin en önemli sorunu olan ucuz finansmana erişim konusunda kolaylık sağlamak üzere bir protokol anlaşmasının hayata geçirildiğini söyleyerek, Vakıfbank'ın özel ve çok çeşitli alternatifler içeren bir protokol sunduğunu kaydetti. Vakıfbank ile imzaladıkları protokolün tüm üyelere, uygun faiz oranlı, uzun vadeli ve 6 ay ödemesiz destek kredisi kullanım imkanı sunacağını anlatan Özgener, "Protokol ile aylık yüzde 1.45 faiz oranından imalatçı ve ihracatçı üyelerimize azami 60 ay kredi imkanı sunulacak. 6 aya kadar ödemesiz dönem de verilebilecek. İmalatçı üyelerimize makine alımlarına yönelik azami 60 ay ve yüzde 1.59 faiz oranı olmak üzere kredi imkanı sağlanacak. Ekstra masraf alınmayacak. İş dünyamız için büyük bir külfet olan teminat mektubu komisyon oranlarında yüzde 1.25- yüzde 1.75 aralığında alınacak" dedi.
İş yeri edindirme kredisinde 84 aya kadar, araç kredilerinde ise 60 aya kadar vade imkanı bulunduğunu söyleyen Özgener, "Çek karnesi bedeli ve istihbarat masrafından kredi kullanan üyelerimiz bir defaya mahsus muaf tutulacak. Odamız üyelerine e-fatura ve e-defter hizmetleri banka cari fiyatları üzerinden yüzde 25 indirimle uygulanacak. 60 ay vadeli ve ekstra masraf olmadan Dünya Bankası
KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kullandırılacak" dedi.
'BU KENTE VERİLEN HER KURUŞ MİSLİYLE DÖNECEKTİR'
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, spekülatif kur atağıyla başlayan türbülans döneminde kamu bankaları ve birkaç özel banka dışında bankacılık sektörününün adeta oyuna ara verdiğini ve bu tutumun türbülansı daha sert hissetmemize neden olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biliyoruz ki hiçbir bankanın saygınlığı, müşterisinin saygınlığından fazla değildir. Bankalar, müdebbir tüccar gibi davranma yükümlülüğü olan kurumlar olduğu kadar ülke ekonomisinin sağlığını da düşünmek zorundadır. Sadece yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde değil, geçmişte de piyasa dostu bir politika izlemeyi prensip edinmiş bankalardan biri olan VakıfBank'a, bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Bankalarımız bilmelidirler ki İzmir Türkiye
'nin yükselen yıldızıdır ve sanayicisinden tüccarına, çiftçisinden ihracatçısına kadar bu kente verilen her kuruş kredi, ülke için fayda olarak misliyle dönecektir."
'FAİZLER DÜŞÜNCE SİSTEM OTOMATİK ÇALIŞIR'
Reel sektör ve finans sektörünün birlikteliğinin önemine vurgu yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, bankacılık sisteminin tam olarak uygulanmadan piyasaların açılmasının mümkün olmadığını, özel bankaların da finansal destekler konusunda kamu bankaları gibi aktif rol almasıyla ekonominin canlanacağını, kamu bankaları gibi özel bankaların da gereken hassasiyeti göstermesini beklediklerini belirtti. 2002 ve 2018 yılında yaşanan iki ekonomik kriz arasında karşılaştırma yapan Yorgancılar şöyle konuştu: "İki krize bakıldığında rakamlar gösteriyor ki şimdiki kriz daha az etki etmiş. Ama o dönemde devletin borcu vardı, özel sektörün yoktu. Şimdi ise tam tersi devletin borcu yok özel sektörün var. Bu durumda bankacılık sisteminin piyasanın içine girmesi lazım. Faizler düşünce sistem otomatik çalışır."
'İHRACATÇILARIMIZIN REKABETÇİLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK'
Türkiye'nin 2019 yılı ihracat hedefinin 200 milyar dolar, Ege Bölgesi'nin ihracat hedefinin ise 25 milyar dolar olduğunu anlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, 2018 yılı Ağustos ayı sonrasında faizlerde yaşanan yükselme sonrasında Türk ihracatçılarının bankalardan kredi kullanamaz pozisyona düştüğünü, bu durumun ihracat rakamlarında kendini hissettirdiğini anlattı. Türk ihracatçısının 2018 yılının ikinci yarısında finansmana ihtiyaç duyduğunda Türk Eximbank
dışında yanında ne kamu, ne de özel sektör bankalarını göremediğini anlatan Eskinazi, "Vakıfbank ile yapacağımız bu anlaşma Ege İhracatçı Birlikleri'ne üye 8 bin faal ihracatçı firmamız açısından çarkların tekrar daha hızlı dönmesini, ihracatçılarımızın rekabetçiliğini güçlendirerek ihracatını arttırmasını sağlayacak. Konkordato sürecine girmiş firmaların iflasa sürüklenmesini önleyecek. 2018 Ağustos'undan sonraki süreci son derece kötü yöneten özel sektör bankalarının da pozisyonlarını değiştirmesine ve günah çıkarmalarına imkan verecek" diye konuştu.
Vakıfbank olarak ülkenin üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, ekonomiye değer katan tüm aktörlerin yanında olmayı amaçladıklarını belirten VakıfBank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ise, piyasa koşullarına göre çok uygun, düşük faizli krediler kullandırdıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
- İzmir
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Kaynak: DHA