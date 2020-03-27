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Oda ve borsalarda aidat ödemelerinin ertelenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, hazirandaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemelerinin ekime ertelenmesinin, üyelerinin yanlarında olduklarını gösterdiğini bildirdi.

27.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
Oda ve borsalarda aidat ödemelerinin ertelenmesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, hazirandaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemelerinin ekime ertelenmesinin, üyelerinin yanlarında olduklarını gösterdiğini bildirdi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı da olan Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üyelerine etkilerini azaltmak için seferber olduklarını belirtti.
Salgının görüldüğü ilk günden itibaren oda ve borsaların aidat ödemelerinin ertelenmesi konusunda TOBB olarak Ticaret Bakanlığı ile görüşme içinde bulunduklarını vurgulayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ticaret Bakanlığımızdan olur almış bulunmaktayız. Bu çerçevede üyelerimizin hazirandaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemesi ekime ertelenmiştir. Aidat ertelemesi maddi ve manevi olarak üyelerimizin yanında olduğumuzun ifadesidir."
Çetin, zor bir dönemde ekonomiyi ayakta tutmak ve iş dünyasına destek olmak için sektörlerden gelen talepleri sürekli ilgili bakanlıklara ilettiklerini bildirdi.
İş dünyasının en önemli taleplerinden birisinin, kredi, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleme desteklerinden yararlanan sektörlerin kapsamının genişletilmesi olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle daha önce açıklanmış olan 10 sektöre sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat, endüstriyel mutfak imalatı, araç kiralama, matbaacılık, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri de eklenmiş bulunmaktadır. Buna ilave olarak odamıza gerçek kişi şirketi olarak kayıtlı olan bütün üyelerimiz de sektör ayrımı olmaksızın bu kapsama alınmıştır."
Bu kararların, sosyal izolasyon veya mesafe önlemlerine bağlı olarak birçok sektörde iş saatlerinin azalması ve faaliyet hacminin daralması karşısında çok sayıda işletme ve girişimin ödeme güçlüğüne düşmesini önlemek bakımından isabetli olduğunu vurgulayan Çetin, gelecek günlerde özel okul ve kreş işletmeleri başta olmak üzere etkilenen diğer sektörlerin de kapsama alınmasını beklediklerini bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Oda ve borsalarda aidat ödemelerinin ertelenmesi - Ekonomi

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