Oda ve borsalardan açıklama: "Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız"
Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları Rahmi Kula, Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ersin Erdoğmuş, Korona Virüsü sebebiyle haksız fiyat artışı yapan firmalar hakkında ortak basın açıklamasında bulundu.
13.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:33
Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları Rahmi Kula, Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ersin Erdoğmuş, Korona Virüsü sebebiyle haksız fiyat artışı yapan firmalar hakkında ortak basın açıklamasında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde vatandaşların mağdur edilmemesi için başlatılan çalışma hakkında yapılan açıklamada Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odaların ve Borsanın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceği belirtildi. Açıklamada, "Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" denildi. - BALIKESİR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde vatandaşların mağdur edilmemesi için başlatılan çalışma hakkında yapılan açıklamada Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odaların ve Borsanın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceği belirtildi. Açıklamada, "Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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