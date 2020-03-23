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Oda ve borsaların çalışma saati değişti

Korona virüs (Covıd-19) salgınından korunma ve yaygınlaşmasını önlemek için alınan kurumsal tedbirler kapsamında, Gaziantep'te faaliyet gösteren tüm oda ve borsalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

23.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:04
Oda ve borsaların çalışma saati değişti
Korona virüs (Covıd-19) salgınından korunma ve yaygınlaşmasını önlemek için alınan kurumsal tedbirler kapsamında, Gaziantep 'te faaliyet gösteren tüm oda ve borsalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenleme çerçevesinde "Gaziantep Ticaret Odası", "Gaziantep Sanayi Odası", "Gaziantep Ticaret Borsası", "Nizip Ticaret Odası", "Nizip Ticaret Borsası" ve "İslahiye Ticaret Odası" 24 Mart 2020 (yarın) tarihinden itibaren 10.00 - 12.00 ile 13.00 - 16.00 saatlerinde hizmet verecek.

GTO'dan yapılan açıklamada, "Dünyamızı etkisi altına alan bu salgının bir an evvel son bulması temennisiyle, sağlıklı günler diler, alınan tedbirlerin uygulanmasına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Nizip, Güncel

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