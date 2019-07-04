04.07.2019 19:01
Haberler» Güncel» Haber

Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde odada kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde odada kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaman Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında bulunan evlerinde çocuk odasında oynayan 3 yaşındaki Elifsu Durmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında kilitli kaldı.
Aile üyelerinin kapıyı açamaması üzerine baba Mehmet Durmaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapının zorlayarak açılmasının çocuğu korkutacağı düşüncesiyle binanın dışından kurtarma çalışması başlattı.
Evin penceresine araçtan uzatılan sepetli merdiven yardımıyla odaya giren itfaiye personeli, küçük kızı merdivenle aşağı indirerek ailesine teslim etti.
Ailesi küçük kızı su ve şeker vererek teselli etmeye çalıştı. Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:45   Tatvan'da su sporları kompleksi yapılacak
20:45   Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı
20:44   Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttu
20:44   Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı
20:40   Max Kruse göz doldurdu
20:38   CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN, KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
20:35   Vali Öksüz, Ani Ören Yeri'ni inceledi