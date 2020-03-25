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Odadan sağlık çalışanlarına 50 bin maske

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Atölyesinde üretilecek 50 bin maske, Fatsa Devlet Hastanesi çalışanlarına hediye edilecek.

25.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:56
Odadan sağlık çalışanlarına 50 bin maske
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Atölyesinde üretilecek 50 bin maske, Fatsa Devlet Hastanesi çalışanlarına hediye edilecek.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Atölyesinde 50 bin adet maskenin üretimine başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tayfun Karataş, "Odamız bünyesinde kurduğumuz ve İŞKUR desteği ile yıllardır işleyen bir tekstil atölyemiz var. Bu atölyedeki öğrenciler evlerine ekmek götürüyor. Buradan Organize Sanayi Bölgemizdeki tekstil yatırımcılarımıza da istihdam kaynağı oluşuyor. Elimizdeki bu kaynağı tam da bu zamanda verimli kullanmanın yolu fedakar sağlık çalışanlarımız için bir şeyler yapmak istedik. Fatsa Devlet Hastanemiz çalışanları için bugünlerde hayati öneme sahip maskenin dikimine başladık. Atölyemizdeki arkadaşlarımız gece-gündüz demeden çalışacak ve mümkün olan en kısa süre içerisinde tam 50 bin maskeyi kıymetli sağlık çalışanlarımıza ulaştırmış olacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatsa, Ordu, Güncel

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