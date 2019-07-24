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ODAK'tan Çona Kanyonu gezisi

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Çona kanyonunda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

24.07.2019 16:48 ODAK'tan Çona Kanyonu gezisi
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Çona kanyonunda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
ODAK üyesi 55 doğa sever, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çona Kanyonu'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
ODAK üyeleri, yürüyüşün ardından iplerle hazırladıkları düzenekle 12 metre yüksekliğindeki şelaleden aşağı doğru kayarak indi.
ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, etkinliğe profesyonel dağcılık eğitimi alanların katıldığını belirtti.

Çona kanyonunun baştan başa tam olarak geçilemediğini ifade eden Doğan, bir sonraki hedeflerinin bu zorlu parkuru aşmak olduğunu kaydetti.

Amanos Dağları, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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