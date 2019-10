Odalar ve STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında, STK ve oda temsilcilerinin katılımı ile 'Barış Pınarı Harekatı'na destek toplantısı düzenlendiOTSO Başkanı Servet Şahin:"Açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez"Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman"Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir"ORDU - Ordu'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek adına, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantıda harekatın amacının hem Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de tehdit oluşturan terör örgütünü ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekildi.Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, oda binasında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 9 Ekim tarihinde Suriye sınırı üzerinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın amacının hem ülke sınırlarını korumak, hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu hatırlattı. Harekat ile bölgenin, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu ifade eden Şahin, "Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır" dedi."Açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez""Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır" diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, "Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir"Toplantıda açıklamalarda bulunan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman da Türkiye'nin elinden gelen bütün imkanları bu bölgeler için seferber ettiğini belirtti. Türkiye tarafından başlatılan harekatın Suriyeli göçmenler ve mazlumlar tarafından desteklendiğine değinen Kahraman, "Biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.Kahraman ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inançlarının tam olduğuna değinerek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.Toplantıya ayrıca, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Odu Barosu Başkanlığı, Ordu Ziraat Odası, sendika ve oda temsilcileri de katıldı.