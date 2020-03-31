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Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini ağabeyi aldı

Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini ağabeyi aldı Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini bekçi ağabeyi aldı Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, odasında boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

31.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:31
Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini ağabeyi aldı
Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini bekçi ağabeyi aldı
ANTALYA - Antalya 'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, odasında boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu genç kızın cenazesini morgdan ağabeyi aldı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.'nin odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı. Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi Recep G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü. İhbarın üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Bugün ise genç kızın cenazesini morgdan almaya bekçi ağabeyi Recep G. geldi. Genç kızın cenazesi alınmadan önce tabut görevliler tarafından dezenfekte edildi. Son derece üzgün görünen ağabey kız kardeşine son görevini yerine getirdi. Emine G.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine gönderildi. Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini ağabeyi aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

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Odasında boğazından silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın cenazesini ağabeyi aldı
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