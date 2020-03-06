Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a tutuklama istemi (2)

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, DHA Odatv'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, bugün savcılığa davet edilen Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.