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Odaya girdiğinde eşini cansız halde buldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

04.08.2019 15:17 Odaya girdiğinde eşini cansız halde buldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay dün gece Müftü Mahallesi Kandilli Lojmanları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan S. dinlenmek istediğini belirterek odasına girdi. Bir süre Serkan S.'den ses gelmeyince odaya girmek isteyen eşi kapı açılmayınca çilingir çağırdı. Genç kadın kapı açıldığında eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde Serkan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan S.'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Serkan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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