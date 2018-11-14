Ode Çalışanları Koruncuk Vakfı İçin Koştu

Koşuya katılan gönüllü 18 ODE çalışanı, vakıf yararına bağış topladı.

Faaliyetlerini küresel bir marka olma vizyonuyla sürdüren ODE Yalıtım'ın çalışanları, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Sağlık için koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) yararına koştu.

Maratona toplamda 18 çalışanın gönüllü olarak katıldığını ve Koruncuk adına bağış topladığını söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, şöyle konuştu: "Koruncuk Vakfı, 1979 yılından bu yana korunmaya muhtaç çocukların bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı birer birey olmaları için çalışıyor. Biz de gönüllülük esasıyla maratona katılan çalışanlarımızla beraber Koruncuk adına bağış toplamaktan ve çocuklarımızın geleceği için koşmaktan gurur duyduk. Türkiye'nin, çok daha aydınlık bir geleceğe iyi eğitimli çocuklarıyla ulaşabileceğine inanan; sosyal sorumluluğun ise, dünyanın kurumsal birer vatandaşı olan şirketlerin artık en önemli önceliği olması gerektiğini düşünen bir firma olarak, çocukların geleceğine katkı sağlayabilmekten dolayı çok mutluyuz."