Odeabank ekonomiye destek paketini açıkladı
Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave bir koşul istemeden 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
24.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:01
Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave bir koşul istemeden 30 Haziran'a kadar öteleyecek.
Kaynak: Dunya.com