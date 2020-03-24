Odeabank ekonomiye destek paketini açıkladı

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave bir koşul istemeden 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Kaynak: Dunya.com