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Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

25.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:54
Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı:

Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek.

Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020'ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

Bankadan yapılan açıklamada, "Talepte bulunmak isteyen bireysel müşteriler 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi'ne başvurabilir, tüzel müşteriler ise kendi müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilirler" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Odea Bank, Ekonomi

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