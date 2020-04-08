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Odeabank'tan koronavirüs salgınına karşı 1 milyon TL'lik destek

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisine alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Odeabank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1 milyon TL'lik destek sağladığını açıkladı.

08.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:06
Odeabank'tan koronavirüs salgınına karşı 1 milyon TL'lik destek
Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisine alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Odeabank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1 milyon TL'lik destek sağladığını açıkladı.
Odeabank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu zorlu dönemi aşmak için çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tedbirlerimizi aldık. Odeabank olarak açıkladığımız ekonomiye desteklerle sürecin aşılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. COVID-19 salgınının üstesinden gelmek amacıyla toplumun ve şirketlerin birlikte mücadele ettiğini görüyoruz. Bu salgını atlatmak amacıyla Odeabank olarak biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık. Ülke olarak bu dönemi de elbirliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Odeabank içinde oluşturulan çalışma komitesi, bu zorlu dönemde salgın ile ilgili tüm gelişmeleri takip ederek, gerekli aksiyonların en hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. Banka çalışanları ile müşterilerinin sağlığını korumak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla aldığı tedbirleri geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği'nin COVID-19 salgınıyla mücadele için devreye aldığı işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Odea Bank, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Odeabank'tan koronavirüs salgınına karşı 1 milyon TL'lik destek - Ekonomi

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