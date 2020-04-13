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Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

13.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:22
Ödemeler dengesi (1)
Türkiye 'nin cari işlemler hesabı, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre geçen yılın şubat ayında 117 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 128 milyon dolar fazla verdi.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2019'un aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, geçen yılın şubat ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla verirken Şubat 2020'de 2 milyar 567 milyon dolar fazla olarak gerçekleşti.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, 2019'un aynı ayına göre 315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ayn dönemde 41 milyon dolar tutarında artarak 855 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2019'un şubat ayına kıyasla 208 milyon dolar artarak 614 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise, aynı dönemde 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolara olarak gerçekleşti.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi
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