Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 827 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Eylül
2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 186 milyon dolar artarak 827 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 904 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 71 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 274 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 26 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 47 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 4 milyar 812 milyon dolar net çıkış yaşandı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 467 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 991 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 5 milyar 177 milyon dolar ve Genel Hükümet
321 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 38 milyon dolar net kullanımda bulundu.
Resmi rezervlerde eylülde 3 milyar 476 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi. Merkez Bankası
geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|
|
|2017 Ocak-Eylül
|2018 Eylül
|2018 Ocak-Eylül
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-31.291
|1.830
|-29.992
|1.
| İhracat
|121.630
|15.075
|128.210
|2.
| İthalat
|162.617
|15.900
|169.142
|
| Mal Dengesi
|-40.987
|-825
|-40.932
|3.
| Hizmet Gelirleri
|32.999
|5.234
|36.575
|4.
| Hizmet Giderleri
|17.414
|1.743
|17.585
|
| Mal ve Hizmet Dengesi
|-25.402
|2.666
|-21.942
|5.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3.704
|618
|4.499
|6.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|11.484
|1.556
|12.896
|
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-33.182
|1.728
|-30.339
|7.
| İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.891
|102
|347
|B.
|SERMAYE HESABI
|18
|-1
|57
|C.
|FİNANS HESABI
|-33.951
|4.889
|4.258
|8.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.825
|239
|2.783
|9.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|7.760
|1.066
|8.115
|10.
| Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-1.121
|564
|1.496
|11.
| Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|22.557
|-340
|-1.624
|11.1.
| Hisse Senetleri
|2.963
|-71
|-1.352
|11.2.
| Borç Senetleri
|19.594
|-269
|-272
|12.
| Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.870
|2.161
|13.213
|12.1.
| Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
| Genel Hükümet
|-209
|3
|29
|12.3.
| Bankalar
|2.488
|2.360
|11.513
|12.4.
| Diğer Sektörler
|-409
|-202
|1.671
|13.
| Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.208
|-2.651
|6.743
|13.1.
| Merkez Bankası
|-171
|3.987
|4.928
|13.2.
| Genel Hükümet
|-888
|-321
|-566
|13.3.
| Bankalar
|690
|-6.269
|-4.827
|13.4.
| Diğer Sektörler
|6.577
|-48
|7.208
|
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|2.678
|-3.060
|-34.193
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-3.147
|-416
|17.307
|
|GENEL DENGE
|469
|3.476
|16.886
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-469
|-3.476
|-16.886
|14.
| Resmi Rezervler
|-469
|-3.476
|-16.886
|15.
| Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
Eylül,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:35