Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 699 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 491 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 82 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 1 milyar 353 milyon dolarlık, diğer sektörler 25 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet ise 2 milyar dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 2 milyar 605 milyon dolar net çıkış yaşandı.
Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 383 milyon dolar ve genel hükümet 92 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanımda bulundu.
Resmi rezervlerde ekimde 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı gözlendi. Merkez Bankası
geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|
|
|2017 Ocak-Ekim
|2018 Ekim
|2018 Ocak-Ekim
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-35.129
|2.770
|-27.174
|1.
| İhracat
|136.524
|16.445
|144.593
|2.
| İthalat
|183.154
|15.646
|184.779
|
| Mal Dengesi
|-46.630
|799
|-40.186
|3.
| Hizmet Gelirleri
|37.577
|4.924
|41.543
|4.
| Hizmet Giderleri
|19.411
|1.896
|19.450
|
| Mal ve Hizmet Dengesi
|-28.464
|3.827
|-18.093
|5.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.067
|431
|4.931
|6.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|12.896
|1.593
|14.509
|
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-37.293
|2.665
|-27.671
|7.
| İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.164
|105
|497
|B.
|SERMAYE HESABI
|17
|3
|60
|C.
|FİNANS HESABI
|-39.715
|1.415
|6.501
|8.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.011
|348
|3.131
|9.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|9.429
|1.047
|9.163
|10.
| Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-876
|191
|1.761
|11.
| Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|24.423
|682
|-1.442
|11.1.
| Hisse Senetleri
|3.074
|-94
|-1.446
|11.2.
| Borç Senetleri
|21.349
|776
|4
|12.
| Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.468
|1.807
|15.013
|12.1.
| Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
| Genel Hükümet
|-410
|0
|29
|12.3.
| Bankalar
|3.222
|712
|12.220
|12.4.
| Diğer Sektörler
|656
|1.095
|2.764
|13.
| Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.466
|-798
|5.683
|13.1.
| Merkez Bankası
|-191
|-9
|4.919
|13.2.
| Genel Hükümet
|-1.011
|-92
|-666
|13.3.
| Bankalar
|2.982
|-1.562
|-6.639
|13.4.
| Diğer Sektörler
|8.686
|865
|8.069
|
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|4.603
|1.358
|-33.615
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-89
|355
|18.442
|
|GENEL DENGE
|-4.514
|-1.713
|15.173
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|4.514
|1.713
|-15.173
|14.
| Resmi Rezervler
|4.514
|1.713
|-15.173
|15.
| Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
Hükümet,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
11 Aralık 2018 Salı 10:36