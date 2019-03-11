Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 586 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018'in aynı ayına kıyasla 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Portföy yatırımları 6 milyar 110 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyon doları net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 146 milyon dolar net borçlanma yaparken, Genel Hükümet
3 milyar 414 milyon dolar yeni ihraç gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 579 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 444 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2 milyar 215 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 213 milyon dolar, 95 milyon dolar ve 162 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ocakta 3 milyar 540 milyon dolar rezerv artışı gözlendi. Merkez Bankası
geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|
|
|2018 Ocak
|2019 Ocak
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-7.034
|-813
|1.
| İhracat
|12.990
|13.538
|2.
| İthalat
|20.799
|15.108
|
| Mal Dengesi
|-7.809
|-1.570
|3.
| Hizmet Gelirleri
|2.907
|3.032
|4.
| Hizmet Giderleri
|1.854
|1.758
|
| Mal ve Hizmet Dengesi
|-6.756
|-296
|5.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|493
|440
|6.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|979
|1.049
|
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-7.242
|-905
|7.
| İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|208
|92
|B.
|SERMAYE HESABI
|33
|28
|C.
|FİNANS HESABI
|-12.278
|-6.117
|8.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|316
|162
|9.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|698
|748
|10.
| Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|242
|-471
|11.
| Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.251
|5.639
|11.1.
| Hisse Senetleri
|289
|1.300
|11.2.
| Borç Senetleri
|4.962
|4.339
|12.
| Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-3.385
|1.544
|12.1.
| Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
| Genel Hükümet
|3
|0
|12.3.
| Bankalar
|-2.711
|2.407
|12.4.
| Diğer Sektörler
|-677
|-863
|13.
| Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.502
|965
|13.1.
| Merkez Bankası
|-8
|3
|13.2.
| Genel Hükümet
|-120
|-95
|13.3.
| Bankalar
|1.273
|157
|13.4.
| Diğer Sektörler
|2.357
|900
|
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|5.277
|5.332
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-896
|-1.792
|
|GENEL DENGE
|-4.381
|-3.540
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|4.381
|3.540
|14.
| Resmi Rezervler
|4.381
|3.540
|15.
| Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
(Biti)
Hükümet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Kaynak: AA