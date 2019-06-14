14.06.2019 10:33
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Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 578 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 578 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisanda 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolar oldu.
Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 405 milyon dolar ve 511 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Diğer yatırımlarda 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 833 milyon dolar ve 72 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 157 milyon dolar net kullanım sağladı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2018 Ocak-Nisan2019 Nisan2019 Ocak-Nisan
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-21.822-1.334-3.331
1. İhracat57.20715.37460.200
2. İthalat79.91617.21865.099
Mal Dengesi-22.709-1.844-4.899
3. Hizmet Gelirleri11.9493.76812.757
4. Hizmet Giderleri7.5062.0307.890
Mal ve Hizmet Dengesi-18.266-106-32
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.9985132.147
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler5.8381.7565.701
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-22.106-1.349-3.586
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler28415255
B.SERMAYE HESABI25-125
C.FİNANS HESABI-19.4215.222-1.993
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.320-34462
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.2455443.251
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-1712.3762.326
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.684-2.1436.598
11.1. Hisse Senetleri-834-78804
11.2. Borç Senetleri2.518-2.0655.794
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-5.0523.20010.734
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet1600
12.3. Bankalar-6.2833.06610.589
12.4. Diğer Sektörler1.215134145
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.5891.9195.666
13.1. Merkez Bankası152-457-482
13.2. Genel Hükümet-99-72-210
13.3. Bankalar4.420847585
13.4. Diğer Sektörler6.1161.6015.773
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-2.376-6.557-1.313
D.NET HATA VE NOKSAN4.4283.752-857
GENEL DENGE-2.0522.8052.170
E.REZERV VARLIKLAR2.052-2.805-2.170
14. Resmi Rezervler2.052-2.805-2.170
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)
Kaynak: AA
TCMB, hükümet, türkiye cumhuriyet merkez bankası, net, Ekonomi

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