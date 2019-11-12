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Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler eylülde hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler eylülde hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.
TCMB tarafından 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 479 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 510 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı.
Resmi rezervlerde aynı dönemde 29 milyon doları net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2018 Ocak-Eylül2019 Eylül2019 Ocak-Eylül
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-29.2402.4773.687
1.İhracat128.08315.388133.962
2.İthalat169.27116.255147.059
Mal Dengesi-41.188-867-13.097
3.Hizmet Gelirleri37.3086.09241.529
4.Hizmet Giderleri17.3191.76816.582
Mal ve Hizmet Dengesi-21.1993.45711.850
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.5295544.554
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler12.9641.64213.423
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-29.6342.3692.981
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler394108706
B.SERMAYE HESABI61-623
C.FİNANS HESABI5.4536801.303
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.8011792.003
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.6091876.294
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.5871124.083
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2.0492564.565
11.1.Hisse Senetleri-1.352120554
11.2.Borç Senetleri-6971364.011
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi13.6822.59912.104
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet2601
12.3.Bankalar11.5012.5909.986
12.4.Diğer Sektörler2.15592.117
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.0571.7676.028
13.1.Merkez Bankası5.113-11543
13.2.Genel Hükümet-574-138-1.036
13.3.Bankalar-5.569-16-1.316
13.4.Diğer Sektörler7.0871.9327.837
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-34.6321.7912.407
D.NET HATA VE NOKSAN17.746-1.7621.842
GENEL DENGE16.886-29-4.249
E.REZERV VARLIKLAR-16.886294.249
14.Resmi Rezervler-16.886294.249
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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