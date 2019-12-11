Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler ekimde hisse senedi piyasasında 492 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 929 milyon dolar net satış yaptı.
TCMB tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 492 milyon dolar ve 929 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, ekimde bankalar 1 milyar 670 milyon dolar, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 2 milyar 150 milyon dolarlık net girişin gerçekleştiği ekim ayında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise 978 milyon dolarlık net artış yaşandı.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ekimde bankalar 2 milyar 207 milyon dolar, genel hükümet 27 milyon dolar ve diğer sektörler 304 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar net giriş gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Ekim
|2019 Ekim
|2019 Ocak-Ekim
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-26.675
|1.549
|4.819
|1.
|İhracat
|144.335
|16.457
|150.431
|2.
|İthalat
|184.893
|17.381
|164.440
|Mal Dengesi
|-40.558
|-924
|-14.009
|3.
|Hizmet Gelirleri
|42.227
|5.187
|46.571
|4.
|Hizmet Giderleri
|19.182
|1.772
|18.344
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-17.513
|2.491
|14.218
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.960
|492
|5.046
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|14.631
|1.566
|15.296
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-27.184
|1.417
|3.968
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|509
|132
|851
|B.
|SERMAYE HESABI
|64
|-1
|22
|C.
|FİNANS HESABI
|5.622
|131
|1.171
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.154
|317
|2.320
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.423
|765
|7.066
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|1.706
|-447
|3.644
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.316
|-3.176
|1.389
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.397
|-492
|62
|11.2.
|Borç Senetleri
|81
|-2.684
|1.327
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|15.041
|-2.530
|9.400
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|26
|1
|2
|12.3.
|Bankalar
|12.214
|-3.915
|5.904
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.801
|1.384
|3.494
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.172
|-380
|5.738
|13.1.
|Merkez Bankası
|5.104
|2
|545
|13.2.
|Genel Hükümet
|-666
|-27
|-1.063
|13.3.
|Bankalar
|-7.126
|-1.143
|-2.457
|13.4.
|Diğer Sektörler
|7.860
|788
|8.713
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-32.233
|1.417
|3.670
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|17.076
|454
|2.450
|GENEL DENGE
|15.157
|-1.871
|-6.120
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-15.157
|1.871
|6.120
|14.
|Resmi Rezervler
|-15.157
|1.871
|6.120
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)