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Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler ekimde hisse senedi piyasasında 492 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 929 milyon dolar net satış yaptı.

11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler ekimde hisse senedi piyasasında 492 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 929 milyon dolar net satış yaptı.
TCMB tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 492 milyon dolar ve 929 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, ekimde bankalar 1 milyar 670 milyon dolar, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 2 milyar 150 milyon dolarlık net girişin gerçekleştiği ekim ayında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise 978 milyon dolarlık net artış yaşandı.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ekimde bankalar 2 milyar 207 milyon dolar, genel hükümet 27 milyon dolar ve diğer sektörler 304 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar net giriş gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2018 Ocak-Ekim2019 Ekim2019 Ocak-Ekim
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-26.6751.5494.819
1.İhracat144.33516.457150.431
2.İthalat184.89317.381164.440
Mal Dengesi-40.558-924-14.009
3.Hizmet Gelirleri42.2275.18746.571
4.Hizmet Giderleri19.1821.77218.344
Mal ve Hizmet Dengesi-17.5132.49114.218
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.9604925.046
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler14.6311.56615.296
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-27.1841.4173.968
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler509132851
B.SERMAYE HESABI64-122
C.FİNANS HESABI5.6221311.171
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.1543172.320
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.4237657.066
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.706-4473.644
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-1.316-3.1761.389
11.1.Hisse Senetleri-1.397-49262
11.2.Borç Senetleri81-2.6841.327
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi15.041-2.5309.400
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet2612
12.3.Bankalar12.214-3.9155.904
12.4.Diğer Sektörler2.8011.3843.494
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.172-3805.738
13.1.Merkez Bankası5.1042545
13.2.Genel Hükümet-666-27-1.063
13.3.Bankalar-7.126-1.143-2.457
13.4.Diğer Sektörler7.8607888.713
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-32.2331.4173.670
D.NET HATA VE NOKSAN17.0764542.450
GENEL DENGE15.157-1.871-6.120
E.REZERV VARLIKLAR-15.1571.8716.120
14.Resmi Rezervler-15.1571.8716.120
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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