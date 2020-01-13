Haberler » Ekonomi » Ödemeler dengesi (2) - Ekonomi

Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar oldu.

13.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:20Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili kasımda bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 616 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili kasımda genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 26 milyon dolarlık, diğer sektörler 22 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.
Resmi rezervlerde ise kasımda 743 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2018 Ocak-Kasım2019 Kasım2019 Ocak-Kasım
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-25.632-5184.249
1.İhracat160.34816.131166.572
2.İthalat200.49417.242181.709
Mal Dengesi-40.146-1.111-15.137
3.Hizmet Gelirleri45.6553.45650.016
4.Hizmet Giderleri20.9381.85520.127
Mal ve Hizmet Dengesi-15.42949014.752
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.5164615.507
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler16.4471.59816.910
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-26.360-6473.349
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler728129900
B.SERMAYE HESABI63-121
C.FİNANS HESABI2.250-3.115-1.906
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.2792372.557
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu11.8204737.579
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.312-3733.307
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.1421.6773.066
11.1.Hisse Senetleri-1.051255317
11.2.Borç Senetleri2.1931.4222.749
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi12.6221.02510.225
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet602
12.3.Bankalar9.463-1685.540
12.4.Diğer Sektörler3.1531.1934.683
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.0011.8547.350
13.1.Merkez Bankası4.864-3542
13.2.Genel Hükümet-77325-1.038
13.3.Bankalar-10.086736-2.007
13.4.Diğer Sektörler8.9961.0969.853
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-27.8192.5966.176
D.NET HATA VE NOKSAN16.582-1.853687
GENEL DENGE11.237-743-6.863
E.REZERV VARLIKLAR-11.2377436.863
14.Resmi Rezervler-11.2377436.863
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hükümet, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:38  Fransız Legrand 5.5 milyon euroluk fabrika yatırımı yaptı - Ekonomi
12:36  Gayrimenkul sektöründe gelecek yıl satış rekorları bekleniyor - Ekonomi
12:36  Altın fiyatları - Ekonomi
12:33  BES büyüklüğü 127 milyar lirayı geçti - Ekonomi
12:32  Aksigorta'ya Kristal Elma'da 7 ödül - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
10:40  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:38  120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi
10:33  Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar - Ekonomi
13.01.2020 12:41:36