Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili kasımda bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 616 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili kasımda genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 26 milyon dolarlık, diğer sektörler 22 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.
Resmi rezervlerde ise kasımda 743 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Kasım
|2019 Kasım
|2019 Ocak-Kasım
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-25.632
|-518
|4.249
|1.
|İhracat
|160.348
|16.131
|166.572
|2.
|İthalat
|200.494
|17.242
|181.709
|Mal Dengesi
|-40.146
|-1.111
|-15.137
|3.
|Hizmet Gelirleri
|45.655
|3.456
|50.016
|4.
|Hizmet Giderleri
|20.938
|1.855
|20.127
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-15.429
|490
|14.752
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|5.516
|461
|5.507
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|16.447
|1.598
|16.910
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-26.360
|-647
|3.349
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|728
|129
|900
|B.
|SERMAYE HESABI
|63
|-1
|21
|C.
|FİNANS HESABI
|2.250
|-3.115
|-1.906
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.279
|237
|2.557
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|11.820
|473
|7.579
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|2.312
|-373
|3.307
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.142
|1.677
|3.066
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.051
|255
|317
|11.2.
|Borç Senetleri
|2.193
|1.422
|2.749
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|12.622
|1.025
|10.225
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|6
|0
|2
|12.3.
|Bankalar
|9.463
|-168
|5.540
|12.4.
|Diğer Sektörler
|3.153
|1.193
|4.683
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.001
|1.854
|7.350
|13.1.
|Merkez Bankası
|4.864
|-3
|542
|13.2.
|Genel Hükümet
|-773
|25
|-1.038
|13.3.
|Bankalar
|-10.086
|736
|-2.007
|13.4.
|Diğer Sektörler
|8.996
|1.096
|9.853
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-27.819
|2.596
|6.176
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|16.582
|-1.853
|687
|GENEL DENGE
|11.237
|-743
|-6.863
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-11.237
|743
|6.863
|14.
|Resmi Rezervler
|-11.237
|743
|6.863
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)