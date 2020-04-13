Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler şubatta 309 milyon dolar oldu.
13.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:28
TCMB tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, portföy yatırımları 382 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, şubatta bankalar 497 milyon dolar ve diğer sektörler 42 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 4 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 233 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 986 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise şubatta bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon dolar ve 373 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde, şubatta 3 milyar dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Şubat
|2020 Ocak
|2020 Şubat
|2020 Ocak-Şubat
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-297
|-1.613
|-1.230
|-2.843
|1.
|İhracat
|28.409
|14.862
|14.694
|29.556
|2.
|İthalat
|30.389
|18.162
|16.595
|34.757
|Mal Dengesi
|-1.980
|-3.300
|-1.901
|-5.201
|3.
|Hizmet Gelirleri
|6.944
|4.163
|3.709
|7.872
|4.
|Hizmet Giderleri
|4.163
|2.305
|2.217
|4.522
|Mal ve Hizmet Dengesi
|801
|-1.442
|-409
|-1.851
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.027
|586
|556
|1.142
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.167
|919
|1.285
|2.204
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-339
|-1.775
|-1.138
|-2.913
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|42
|162
|-92
|70
|B.
|SERMAYE HESABI
|27
|-8
|-2
|-10
|C.
|FİNANS HESABI
|-6.330
|1.635
|-3.108
|-1.473
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|323
|160
|207
|367
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.552
|934
|516
|1.450
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-132
|575
|619
|1.194
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|7.789
|-647
|1.001
|354
|11.1.
|Hisse Senetleri
|1.436
|-333
|-687
|-1.020
|11.2.
|Borç Senetleri
|6.353
|-314
|1.688
|1.374
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.071
|1.916
|-3.115
|-1.199
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|13
|0
|13
|12.3.
|Bankalar
|2.691
|2.104
|-3.357
|-1.253
|12.4.
|Diğer Sektörler
|379
|-201
|242
|41
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|251
|729
|-698
|31
|13.1.
|Merkez Bankası
|-11
|3
|-2
|1
|13.2.
|Genel Hükümet
|-32
|4
|38
|42
|13.3.
|Bankalar
|-424
|1.036
|919
|1.955
|13.4.
|Diğer Sektörler
|718
|-314
|-1.653
|-1.967
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|6.060
|-3.256
|1.876
|-1.380
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|125
|322
|1.124
|1.446
|GENEL DENGE
|-6.185
|2.934
|-3.000
|-66
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|6.185
|-2.934
|3.000
|66
|14.
|Resmi Rezervler
|6.185
|-2.934
|3.000
|66
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Hükümet, TCMB, Ekonomi