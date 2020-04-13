Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler şubatta 309 milyon dolar oldu.

13.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:28
Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler şubatta 309 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, portföy yatırımları 382 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, şubatta bankalar 497 milyon dolar ve diğer sektörler 42 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 4 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 233 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 986 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise şubatta bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon dolar ve 373 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde, şubatta 3 milyar dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2019 Ocak-Şubat2020 Ocak2020 Şubat2020 Ocak-Şubat
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-297-1.613-1.230-2.843
1.İhracat28.40914.86214.69429.556
2.İthalat30.38918.16216.59534.757
Mal Dengesi-1.980-3.300-1.901-5.201
3.Hizmet Gelirleri6.9444.1633.7097.872
4.Hizmet Giderleri4.1632.3052.2174.522
Mal ve Hizmet Dengesi801-1.442-409-1.851
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.0275865561.142
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.1679191.2852.204
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-339-1.775-1.138-2.913
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler42162-9270
B.SERMAYE HESABI27-8-2-10
C.FİNANS HESABI-6.3301.635-3.108-1.473
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi323160207367
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.5529345161.450
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-1325756191.194
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu7.789-6471.001354
11.1.Hisse Senetleri1.436-333-687-1.020
11.2.Borç Senetleri6.353-3141.6881.374
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.0711.916-3.115-1.199
12.1.Merkez Bankası0000
12.2.Genel Hükümet113013
12.3.Bankalar2.6912.104-3.357-1.253
12.4.Diğer Sektörler379-20124241
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu251729-69831
13.1.Merkez Bankası-113-21
13.2.Genel Hükümet-3243842
13.3.Bankalar-4241.0369191.955
13.4.Diğer Sektörler718-314-1.653-1.967
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları6.060-3.2561.876-1.380
D.NET HATA VE NOKSAN1253221.1241.446
GENEL DENGE-6.1852.934-3.000-66
E.REZERV VARLIKLAR6.185-2.9343.00066
14.Resmi Rezervler6.185-2.9343.00066
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri0000
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Hükümet, TCMB, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Cari denge Şubat’ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Haberler ›› Ekonomi ››Ödemeler dengesi (2) - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:44: Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı - Ekonomi 11:42: Aksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi - Ekonomi 11:38: Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı - Ekonomi 11:36: Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Ekonomi 11:32: ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş'tan "genel durum" açıklaması - Ekonomi 11:02: Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler