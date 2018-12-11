Ödemeler Dengesi Ekim'de 2 Milyar 770 Milyon Dolar Fazla Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari fazla Ekim'de aylık bazda rekor seviyeye çıktı. Ödemeler dengesi Ekim'de 2 milyar 770 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar oldu.

ÖDEMELER DENGESİNDEKİ FAZLA EKİM'DE DE DEVAM ETTİ

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel Ağustos ve Eylül aylarında ödemeler dengesinde oluşan fazla Ekim ayında da devam etti. Cari denge, Ekim ayında 2,77 milyar dolar fazla verdi. Ekonomistler, 2,46 milyar dolar fazla bekliyordu. Cari işlemler fazlası, Eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Böylelikle cari denge 3 ay üst üste fazla vermiş oldu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ekim ayında 466milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 6,167 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Ekim ayında 5,643 milyon ABD doları açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 799 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon ABD doları artarak 3,028 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 milyon ABD doları tutarında artarak 2,648 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon ABD doları artarak 1,074 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 168 milyon ABD doları azalarak 105 milyon ABD dolarına gerilemiştir."