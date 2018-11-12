Ödemeler Dengesi Eylül Ayında 1 Milyar 830 Milyon Dolar Fazla Verdi

Bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi. Foreks anketinde analistlerin cari fazla beklentisi 2,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Eylül ayında 588 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 5,075 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,899 milyon ABD doları azalarak 825 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığı 127 milyon ABD doları azalarak 938 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 358 milyon ABD doları artarak 3,491 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon ABD doları tutarında artarak 2,852 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 141 milyon ABD doları azalarak 855 milyon ABD doları olmuştur. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 113 milyon ABD doları azalarak 102 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

DOĞRUDAN YATIRIMDAN KAYNAKLI NET GİRİŞLER ARTTI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 186 milyon ABD doları artarak 827 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 904 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 71 milyon ABD doları ve 274 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 26 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 47 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlarda 4,812 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

YURT DIŞI BANKALARIN YURT İÇİ MEVDUATLARI AZALDI

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2,467 milyon ABD doları net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 991 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 5,177 milyon ABD doları ve 321 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 38 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 3,476 milyon ABD doları rezerv azalışı gözlenmiştir."