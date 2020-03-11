Ödemeler dengesinde 'hizmet' revizyonu
TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, TÜİK tarafından yeni yayımlanmaya başlayan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini nasıl etkileyeceğini anlattı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, TÜİK tarafından yeni yayımlanmaya başlayan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini nasıl etkileyeceğini anlattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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